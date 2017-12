Mimozemský život ide do vesmíru hľadať chemický laptop

Vedci z NASA vyvíjajú prístroj, ktorý bude priamo vo vesmíre zbierať a analyzovať vzorky. Môže nám pomôcť objaviť život mimo našej planéty.

19. nov 2015 o 16:28 Renáta Zelná

PASADENA, BRATISLAVA. Zariadenie, ktoré dokáže zbierať a samo analyzovať vzorky vo vesmíre. Kedysi sme ho videli len v sci-fi filmoch a seriáloch.

Vedci z NASA však vyvíjajú prístroj, ktorý to dokáže aj naozaj. Akýsi chemický laptop bude hľadať najmä stopy po mimozemskom živote.

Najcitlivejšie zariadenie

Miniatúrne laboratórium bude vo vesmíre hľadať stopy po aminokyselinách a mastných kyselinách, ktoré sa priamo spájajú so životom.

Ak by ich objavilo na Marse alebo na Jupiterovom mesiaci Európa, bol by to náznak o prítomnosti mimozemského života.

"Ak tento prístroj vyšleme do vesmíru, bude to najcitlivejšie zariadenie svojho druhu, ktoré kedy opustilo Zem a ako prvé bude schopné hľadať naraz aminokyseliny aj mastné kyseliny," zdôraznila podľa Huffington Post Jessica Creamerová z laboratórií NASA, ktorá pracuje na vývoji zariadenia.

Prístroj by však mohli využívať aj na Zemi: dokázal by analyzovať vzorky priamo v teréne, prípadne by v medicíne slúžil na testovanie liekov.

Len tekuté vzorky

Zariadenie pripomína laptop, len je trochu hrubšie a na analýzu potrebuje kvapalné vzorky. V prípade Marsu by teda prístroj musel zmiešať suchú vzorku s vodou, ohriať roztok na sto stupňov Celzia a až potom by mohol hľadať stopy po organických molekulách.

Vo vesmíre by hľadal najmä aminokyseliny, ktoré sú buď ľavotočivé alebo pravotočivé. Život na Zemi používa len ľavotočivé aminokyseliny, v kozme však môžu existovať organizmy, ktoré využívať aj druhý typ.

Obidva typy sú vzájomným zrkadlovým obrazom a obsahujú rovnaké zložky. Ak by vedci objavili vzorku, ktorá by obsahovala zhodné množstvo oboch typov, vzorka by pravdepodobne nebola biologického pôvodu.

"Ak by sme však vo vzorke našli nadbytok buď ľavo- alebo pravotočivej aminokyseliny, bola by to výhra. Bol by to zatiaľ najlepší dôkaz toho, že život existuje aj na iných planétach," dodala podľa portálu Mashable Creamerová.

Prototyp prístroja testovali v laboratórnych podmienkach. Následne ho vyskúšajú v púštnych podmienkach čilskej Atacamy, až potom ho vyšlú na Mars.