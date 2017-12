Múdre okuliare liečia lenivé oči

Namiesto sklíčok majú displeje. Vypínajú a zapínajú výhľad tak, aby malo lenivé oko možnosť cvičiť.

19. nov 2015 o 13:35 Milan Gigel

LAS VEGAS, BRATISLAVA. Deti behajú po ihrisku s prelepeným zdravým okom, aby to lenivšie získalo pohyblivosť, ktorá mu chýba. Vyzerá to neprirodzene a nemusí to byť priveľmi pohodlné. Vývojári našli riešenie vo forme múdrych okuliarov.

Na prvý pohľad vyzerajú ako obyčajná športová výbava. Namiesto šošoviek však majú displeje, ktoré riadi elektronický obvod. Ten sa v každej chvíli môže pre každé oko rozhodnúť, či mu ponechá voľný výhľad, alebo mu zastrie zrak čiernou plochou.

V závislosti na programovaní takéto okuliare v priebehu dňa menia režim zatemnenia, ktorý stimuluje oko k aktivite. Funguje ako krycia náplasť, avšak s tým rozdielom že nezavadzia, netlačí a umožňuje aktívny prístup pre dosiahnutie lepších výsledkov.

Podľa magazínu IBM Live majú vývojári novinky za sebou viacero úspešných štúdií a experimentov, postupne s ňou prichádzajú do praxe. Cena je pomerne vysoká, približne 450 dolárov.

Podobnú technológiu zastierania výhľadu využívajú niektoré systémy 3D televízorov. Tie v rýchlom slede zatemňujú výhľad pre každé z dvojice očí tak, aby mozog spracoval v každom oku tú časť polsnímku videa, ktorá pre neho patrí. Z intenzívne blikania dvoch rôznych obrazov sa tak triedi pre každé oko správny obrázok.