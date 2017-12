Google umožní streamovať aplikácie z cloudu

Nová technológia rozširuje možnosti vyhľadávania dát. Z mobilov a cloudov putujú dáta na web.

19. nov 2015 o 11:05 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Google sa pri vyhľadávaní čoraz viac začína venovať aj dátam, ktoré vznikli v mobilných aplikáciách. Môžu to byť recenzie hotelov, články o reštauráciách, komunitné novinky či rôzni sprievodcovia nákupmi a cestovaním. S dátami pracuje v novom priestore, práve tam kde vznikajú.

Zahrnúť takéto informácie do výsledkov vyhľadávaní nie je jednoduché. Nejde o weby, ktoré by mali svoju konkrétnu podobu. Google preto prichádza s technológiou, ktorá dokáže preniesť bežiacu mobilnú aplikáciu do zariadenia bez toho, aby ste ju museli inštalovať alebo si vytvárať používateľské účty.

Aplikácie podľa denníka Financial Review bežia v cloude Google a v prípade zobrazenia výsledku sa ich obsah streamuje priamo v mobilnom zariadení. Je to, akoby ste spustili aplikáciu na diaľku s tým, že sa k nej pripojí vaša obrazovka a klávesnica.

Google bude túto technológiu postupne nasadzovať do praxe, v súčasnosti má už 100 miliárd indexovaných odkazov, ktoré používateľov k virtuálnym aplikáciám nasmerujú. Google získava dáta od vývojárov, ktorí k nim vytvárajú používateľské rozhranie.

Je to, akoby sa z obyčajnej aplikácie stala webová, s obmedzeniami na čítanie dát. Google tak úspešne vytvoril most, vďaka ktorému si udrží aj tých používateľov, ktorí už svet internetových stránok opustili.