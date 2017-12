YouTube pre deti mieri do Európy

Filter ponúka obsah, ktorý je vhodný pre zábavu detí bez dozoru.

19. nov 2015 o 10:58 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Je to iniciatíva, ktorá sa z domácej pôdy v USA začína rozširovať aj do Európy. YouTube prichádza v Británii a Írsku v novej podobe, ktorá je vyladená pre detského diváka. Videá roztriedené pomocou algoritmov priebežne kontrolujú aj rodičia.

Zábava je určená pre diváka vo veku od 3 do 8 rokov a v tejto chvíli má podobu mobilnej aplikácie pre platformy Android a iOS. Po tom, čo ju nainštalujete do tabletu alebo mobilu, deťom sa bude zobrazovať vytriedený a poupravovaný obsah tak, by sa pri preklikoch nedostali k videám a klipom, ktoré ich veku nesvedčia.

O triedenie obsahu sa starajú algoritmy, zvolené tituly však prechádzajú aj kritikou rodičov, ktorí môžu zanechávať spätnú väzbu. Aplikácia je v USA populárna, doposiaľ má za sebou viac ako 10 miliónov stiahnutí.

Akým rýchlym tempom sa dostane do ďalších krajín zatiaľ známe nie je. Podľa magazínu TV NewsRoom však zábavné kanály prinášajú aj množstvo obsahu, ktorý vznikol zo spolupráce s partnerskými firmami – bez ohľadu na to či ide o rozprávky, dokumenty alebo vzdelávacie programy.

YouTube prichádza s novinkou v predvianočnom čase, kedy kalkuluje s očakávaniami, že práve nové zariadenia pre sledovania multimédií sa objavia pod stromčekom.