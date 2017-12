Anonymous vyhlásili vojnu Islamskému štátu

Hackeri údajne chystajú najväčšiu operáciu s množstvom digitálnych útokov.

18. nov 2015 o 16:51 Dominik Holič

BRATISLAVA. Používajte súkromné siete, stále meňte IP adresy a nekomunikujte s ľuďmi, ktorých nepoznáte. Inštrukcie na obranu proti hackerom sa medzi stúpencami Islamského štátu šírili cez aplikáciu Telegram .

Extrémisti reagovali na skupinu Anonymous, ktorá im po parížskych útokoch vyhlásila vojnu.

Lepší hackeri

"Útoky nemôžu zostať bez trestu. Preto vás budú loviť aktivisti Anonymous z celého sveta. Spustíme proti vám najväčšiu operáciu, očakávajte množstvo kyberútokov. Vojna je vyhlásená," hovorí na videu muž v maske .

Hackeri však útočia na Islamský štát už od januárových udalostí v redakcii magazínu Charlie Hebdo. Vtedy sa im podarilo podľa magazínu Time zrušiť tisícky twitterových účtov napojených na radikálov, ale tiež webovú zoznamku pre členov militantnej organizácie.

Tentokrát však majú Anonymous v pláne svoje aktivity rozšíriť a na Twitteri sa chvália, že sú lepší hackeri ako extrémisti. Založili tiež tag #OpParis, pod ktorým zverejňujú aktuálne informácie o prebiehajúcich aktivitách.

Islamský štát však o hacktivistoch z Anonymous nemá vysokú mienku.

"Hackeri z Anonymous sa v novom videu vyhrážajú, že podniknú veľké operácie proti Islamského štátu (idioti). Čo hacknú?" písalo sa podľa portálu Business Insider vo vyhlásení, ktoré kolovalo prostredníctvom aplikácie Telegram.

Narušiť operácie

Islamský štát používa sociálne siete na verbovanie nových členov. Hnutiu Anonymous sa zatiaľ podarilo zrušiť viac ako 5500 extrémistických twitterových účtov.

Cieľom útokov je podľa Business Insider narušenie operácií Islamského štátu a obmedzenie jeho schopnosti plánovať a vykonávať teroristické útoky.

Ak by sa hackeri nabúrali priamo do siete teroristov, mohli by zverejniť ich bojové plány či mená ich členov. Ďalšia možnosť (takzvaný doxxing) spočíva v zverejnení osobných informácií o konkrétnych ľuďoch, ktoré sa potom šíria na rôznych fórach.

Osobné informácie sa dajú získať aj priamym hacknutím profilov na sociálnych sieťach.

DDoS útok by zase zahltil sieť obrovským počtom požiadaviek, ktoré spôsobia kolaps celého systému. Na webe Digital Attack Map môžete v priamom prenose pozorovať, kde na svete práve takéto útoky prebiehajú.

Islamský štát dokonca zriadil aj nonstop linku pre džihádistov, na ktorej im operátori pomáhajú vyhýbať sa tajným službám, verbovať nových stúpencov aj plánovať útoky. Linku môžu hackeri rovnako preťažiť - zaplavia ju množstvom telefonátov z virtuálnych telefónov.

Naplniť hrozby?

Odborník na kyberbezpečnosť Ben FitzGerald si myslí, že Anonymous svoje hrozby naplnia.

"Či s nimi súhlasíte, alebo nie, majú jasnú sadu zásad. Nie sú nihilisti, konajú na základe hodnôt, ktorým veria," povedal pre portál Fortune.

Dodal, že teraz sa ukáže, či budú tieto útoky pre Islamský štát naozaj hrozbou, alebo iba nepríjemnosťou.