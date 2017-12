Samsung spája čipy, sľubuje lepšie mobily

Menej čipov znamená úsporu energie a nákladov na výrobu.

18. nov 2015 o 13:46 Milan Gigel

SOUL, BRATISLAVA. Je to zmena, ktorá prebehne skryte pod kapotou mobilov. Google sa chystá zlúčiť dvojicu doterajších čipov do jedného, aby získal úsporu energie, vyšší výkon a priaznivejšiu cenu nových modelov.

Jediný čip by mal zaistiť beh operačného systému a aplikácií, ako aj komunikáciu smartfónu so sieťami a perifériami. Namiesto toho, aby dáta neefektívne cestovali plošnými spojmi z jedného centra do druhého, vybavené budú priamo na mieste, kde vznikli.

Nový čip sa má podľa agentúry Bloomberg volať Eynos 8 Octa a určený bude pre prémiové modely, pri ktorých sa žiada výkon, tenučké vyhotovenie a rýchla odozva, ktorá nebude vyžadovať spotrebu energie navyše. Týmto počinom chce Samsung konkurovať firme Qualcomm, ktorá taktiež na zjednotení čipovej základne pracuje.

Dopyt po novších a výkonnejších smartfónoch neustáva, Google však začína mať pocit, že súčasné čipy nie sú dobre zladené s Androidom a mrhajú svojim výkonom a energiou. Preto chce priamo vstúpiť do vývoja svojim návrhom architektúry, aby následne zvolení výrobcovia prevzali štafetu pri uvedení do praxe.

Takej stratégie sa drží aj firma Apple, ktorá svoje čipy ladí s operačným systémom k vyššej efektívnosti. Nový čip od Samsungu by mohol zjednodušiť výrobu, znížiť počet súčiastok v mobiloch, a vytvoriť priestor pre zosilnenie dopytu.

