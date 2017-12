Na Zem padal odpad z kozmu, NASA ukázala zábery

Astronómovia sledovali, ako v atmosfére Zeme horí neznáme teleso. Pravdepodobne to bol pozostatok z kozmickej misie.

16. nov 2015 o 17:19 Tomáš Prokopčák

Teleso WT1190F pri vstupe do atmosféry Zeme.(Zdroj: IAC/UAE/NASA/ESA)

Pravdepodobne to boli kusy z misie, ktorá smerovala k Mesiacu či k inej planéte našej slnečnej sústavy. V piatok nad územím Srí Lanky však nanajvýš dvojmetrový WT1190F vstúpil do atmosféry Zeme a zhorel v nej.

Pre výskumníkov to bola dobrá príležitosť sledovať, ako sa telesá správajú pri kontakte s našou planétou. WT1190F totiž podľa NASA vstupoval do atmosféry pod uhlom, ktorý skôr pripomínal predpokladané cudzie planétky než družice, čo končia svoju misiu.

Znamenalo to, že vedci a inžinieri mohli otestovať svoj systém na výstrahu pred potenciálne nebezpečnými kozmickými objektmi, ktoré by sa nachádzali na kolíznej dráhe so Zemou. Tieto procedúry zahŕňajú zachytenie a sledovanie telesa, výpočet jeho dráhy i predpokladaného miesta dopadu.

Objekt WT1190F objavili americkí astronómovia 3. októbra.