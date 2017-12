Astronóm Vojtech Rušin: Dávali sme vedcom zákerné otázky

Einstein geniálnym spôsobom vysvetlil pozorované javy vo vesmíre, zjednotil hmotu, čas a priestor. Anketa s vedcami.

15. nov 2015 o 14:33 Tomáš Prokopčák

1. Kedy a ako ste sa prvý raz stretli s Einsteinovou Všeobecnou teóriou relativity?

2. Aký je jej najvýznamnejší prínos?

3. A čo je pre vás jej najzaujímavejšia myšlienka?

Každý deň budeme publikovať odpoveď jedného vedca.

Vojtech Rušin, Astronomický ústav SAV

1. Moje prvé stretnutie s teóriou relativity bolo počas štúdia na Jedenásťročnej strednej škole v Kežmarku (1956 až 1959). V učebnici fyziky a astronómie boli o nej zmienky.

V tom čase do Kežmarku pre verejnosť chodili prednášať astronómovia z hvezdárne na Skalnatom plese a my ako študenti sme im dávali „zákerné“ otázky, ako je to s časom a priestorom podľa všeobecnej teórie relativity.

2. Geniálnym spôsobom dokáže vysvetliť pozorované javy vo vesmíre, zjednotila hmotu, čas a priestor do časopriestoru. I keď sa to niekedy ťažko chápe.

3. Imponuje mi myšlienka, ktorá hovorí: Predmet, na ktorý nepôsobí žiadna sila, sa pohybuje medzi dvoma miestami časopriestoru vždy po najpriamočiarejšiej trajektórii a nezávisí od hmotnosti.

Škoda, že také niečo neplatí v ľudskej spoločnosti. Inými slovami, že kvalita života každého z nás by nebola závislá od našich osobných hmotných statkov (bohatstva).