Roboti postavia v Amsterdame oceľový most

Most vytlačia vrstvu po vrstve z roztavenej ocele tak, ako vyrábajú sochy a interiérové dekorácie.

13. nov 2015 o 12:36 Milan Gigel

AMSTERDAM, BRATISLAVA. Čo má spoločné most s robotmi, 3D tlačou a oceľou? V Amsterdame o tom vedia svoje. Cez kanál má do roku 2017 vyrásť most, ktorý bude účel kombinovať s umením.

Pripravuje ho začínajúca firma MX3D, ktorá chce predviesť pri výstavbe svoje technológie. Namiesto toho, aby montážnici nitovali a skrutkovali továrenské polotovary priamo na mieste, celú prácu obslúžia roboti. Nie však v úlohe montážnikov, ale 3D tlačiarní, ktoré si poradia s vrstvením materiálu, akým je pevná a húževnatá oceľ.

Vrstvu po vrstve budú ako zvárači taviť elektródy, aby ich ramenami vzniklo dielo nesúce kontúry digitálneho návrhy. Hoci ide o ambiciózny projekt formátu, s ktorým firma zatiaľ skúsenosti nemá, roboti už za sebou majú kus práce.

Spomínanú technológiu využívajú podľa magazínu Live Science pri výrobe sôch a interiérových dekorácií. So zručnosťou sochárov a zručnosťami zváračov budujú diela, ktorých návrh vyšiel s počítačov.

Svet 3D tlačiarní však už dávno prekročil hranice drobných predmetov. Niekoľko firiem sa vo svete venuje 3D tlači budov, ktoré vytvárajú zo špeciálnych betónových zmesí. Vrstvu po vrstve budujú rodinné domy, vily, polyfunkčné objekty, či dokonca hotelové izby so základným vnútorným vybavením.

Hoci 3D tlač napreduje pomalšie ako sme ochotní pripustiť, jedného dňa s modernými materiálmi možno dospeje tomu, že dokáže cenou konkurovať tradičným výrobným postupom.