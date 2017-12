Je nové Call of Duty návratom legendy alebo úplným sklamaním? (recenzia)

Milióny nábojov, stovky nepriateľov, roboty, zničený svet a akcia, pri ktorej nebudete mať čas na oddych.

19. nov 2015 o 0:00 Matúš Paculík

Call of Duty: Black Ops III Páči sa nám: grafika, jednoduchá zábava, množstvo akcie Nepáči sa nám: vysoké hardvérové nároky Hodnotenie: 7,8 Platformy: PC, PS4, Xbox One, PS3 a Xbox 360

Keď si pred trinástimi rokmi založili vývojári zodpovední za Medal of Honor: Aliend Assault vlastné štúdio, začala sa písať história jednej z najdlhších vojnových herných sérií.

Značka Call of Duty začala príbehom z druhej svetovej vojny, neskôr prešla do súčasnosti a v najnovšom pokračovaní skončila v ďalekej budúcnosti.

Pridala nemŕtvych, kooperatívnu akciu a v porovnaní s prvým dielom je už úplne odlišnou hrou.

video //www.youtube.com/embed/-nusN4tZYoo

Potrebuje strieľačka dobrý scenár?

Ešte aj dnes si pamätáme začiatok celej série vojnových hier, kedy sme s otvorenými ústami prežívali vylodenie v Normandii. Na vtedajšiu dobu výborná grafika, reálne pôsobiace scény z vojnových filmov a dychberúca akcia.

Dobre pripravené skripty nikomu neprekážali a legendárnu sniper misiu z Modern Warfare si radi zahráme ešte aj dnes. Black Ops III sa v tomto smere veľmi nezmenil a namiesto voľnosti v otvorenom svete je všetko dopredu pripravené.

Ak vám neprekáža vodenie za ručičku a chcete si užívať adrenalínové súboje, budete spokojní. Celý postup je presne naplánovaný, obsahuje množstvo príbehových častí a určite nepôsobí ako päsť na oko.

Teda ak ste stotožnení s posunutím celej série do ďalekej budúcnosti. Vaša postava má, navyše, krátko po začiatku nepeknú nehodu v boji, keď ju doslova roztrhá robot.

Rukou mu potriasť nechcete

Z dobrého vojaka sa tak stal polovičný robot, za ktorého by sa nemusel hanbiť ani Deus-Ex či Crysis. Je silný, rýchly a stiskom ruky vám rozdrví kosti v tele. Zásadným rozdielom v porovnaní s bežným zákopovým vojakom zo začiatku celej série.

Pre hráča odchovaného na pôvodných hrách série Call of Duty bude asi ťažké stotožniť sa s novým typom hrdinu. Ak ale dokážete odhodiť predsudky, zistíte, že so špeciálnymi schopnosťami je veľká zábava.

Tento drobný závan vývoja postavy vám v hre umožní využívať špecifické akcie a útoky, bez ktorých by bolo likvidovanie veľkej skupiny nepriateľov časom nudné. Je ich veľa? Pomôžte si lietajúcimi nanobotmi a sledujte, ako postupne likvidujú všetko vo svojom okolí.

Nabúrajte sa do automatických zbraní alebo na diaľku preťažte obvody bojových robotov. Možností je veľa a sú jedným z mála strategických spestrení v inak výhrade lineárnom svete budúcnosti.

Hru, samozrejme, môžete dohrať aj bez využitia špeciálnych schopností. V tom prípade sa pripravte na väčšiu nudu, keďže budete ochudobnení o rôzne kreatívne možnosti odstraňovania nepriateľov.

Nemŕtvi nemôžu chýbať

Kampaň pre jedného hráča nie je krátka a na vyššej obtiažnosti by mohla vystačiť až na desať hodín. Zábavu predĺži buď kooperatívna hra viacerých hráčov, alebo veľmi dobrá časť s nemŕtvymi v hlavnej úlohe. V rukách Electronic Arts by pokojne mohla skončiť ako DLC za desať eur.

Príbeh sa odohráva v minulosti, a namiesto futuristického bojovníka ovládnete jedného zo štvorice štýlových zloduchov. Pre nich boli predlohou známi herci – Jeff Goldblum, Heather Graham či Ron Perlman.

Štýl súbojov je úplne odlišný, za každý presný zásah zbierate body a do ďalšej časti mesta a k lepšej výbave sa dostanete len za určitý počet bodov. Táto časť hry pôsobí osviežujúco a s hlavnou časťou nemá spoločné vôbec nič.

Výsledok je veľmi zábavný aj pri hraní osamote, keďže vizuálny štýl prostredia je jedinečný. Nemŕtvi nie sú pomalí a keď sa ich okolo vás nazbiera viacero, budete mať čo robiť, aby ste ich zvládli.

Bez poriadneho počítača si nezahráte

Majitelia herných konzol novej generácie môžu zostať pokojní, hra pôjde každému rovnako a pri zhodnej kvalite. Verzia hry určená pre Windows má veľké množstvo nastavení a ak si ich budete chcieť všetky vychutnať pri vysokom rozlíšení, pripravte sa na obrovské nároky.

Ani výkonný štvorjadrový procesor a grafická karta najnovšej generácie nie je zárukou, že všetko pôjde ako po masle. Obrovské nároky na pamäť všetko komplikujú aj zostavám s 8 gigabajtami RAM, problémom je aj grafická karta s menšou ako 4-gigabajtovou pamäťou.

Mnoho hráčov hlási problémy so stabilitou hry, prípadne s občasným prepadom výkonu. Maximálne detaily sú problémom aj pre výkonnú zostavu s grafikou GeForce GTX 970 a 8 gigabajtami operačnej pamäte. Pri nej sme boli svedkami častých spomalení hry a viditeľného oneskorenia pri načítaní detailných textúr pre niektoré objekty.

Maximálne plynulý zážitok s dokonalou grafikou sme dosiahli až pri hernom počítači, ktorý si môže dovoliť len málokto. Ak sa vývojári neposnažia a neprídu s poriadnou optimalizáciou na priemerné herné stroje, bude celá séria v očiach hráčov zbytočne upadať.

Dobrá hra v nesprávny čas

Call of Duty: Black Ops III nie je zlou hrou, my sme sa počas celej doby hrania bavili. Aj keď musíme podotknúť, že to bola zábava oddychová, pri ktorej sme mozog namáhať nemuseli.

Akcie sa nám tu dostalo nadpriemerne a navyše vo veľmi pôsobivom grafickom kabátiku. Teda za predpokladu, že sme hru nespustili na starom počítači alebo hernej konzole predchádzajúcej generácie. Najväčším problémom ale môže byť samotné načasovanie uvedenia na trh.

V období, keď sa na nás hrnie nový Assasins Creed, Fallout aj Tomb Raider, môže aj dobrá hra vyzerať priemerne. Pritom najnovší diel ságy Call of Duty určite stojí za zahratie, hlavne ak máte chuť na dobrú akciu plnú výbuchov, stoviek nepriateľov a nadpriemernej grafiky.

Našťastie hra za prvé dni zarobila vyše 500 miliónov dolárov, o počte predaných kópií hry ale zatiaľ mlčí. Tu môžeme len odhadovať, keďže hra sa predáva aj v balíku s hernou konzolou PlayStation 4 a aj v špeciálnej limitovanej edícii s malou príručnou chladničkou.