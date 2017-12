Policajti zastavili roboauto od Google, šlo príliš pomaly

Samojazdiace kapsule od Google budia záujem a zvedavosť aj medzi policajtmi.

13. nov 2015 o 9:20 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Nestáva sa často, aby policajti zastavovali autá a rozdávali pokuty za to, že jazdia príliš slušne alebo pomaly. Nezvyčajný zážitok však zdokumentovali v Google, keď reagovali na fotografiu, ktorá sa začala šíriť Twitterom.

Stalo sa tak pri jednej zo skúšobných jázd autonómneho vozidla. Kým palubný počítač nazeral do máp, čítal dopravné značky, monitoroval križovatky, okolité vozidlá a chodcov, vodič za volantom dohliadal na technológie, aby sa nedopustili omylu. Všetko prebiehalo ako zvyčajne, až na drobnú výnimku.

Spomaľovalo premávku?

Vozidlo sa podľa polície pohybovalo príliš pomaly, takže vodič ho na povel musel odstaviť na parkovisku, aby absolvoval pohovor s policajtom.

Zaiste, múdre algoritmy nie sú na takéto situácie trénované, nepoznajú ani signály vodičov, ktorí blikaním svetiel či papierovým terčíkom ukazujú ostatným, že polícia striehne na cestných pirátov či meria rýchlosť.

Malá prepravná kapsula vyladená pre jazdu rýchlosťou do 40 kilometrov za hodinu a určená na vnútromestskú prepravu svojou rýchlosťou zrejme vybočovala z prúdu vozidiel.

Google podľa magazínu The Verge komentuje situáciu s humorom – aj policajti sú zvedaví a nenechajú si príležitosť zoznámiť sa s nevšednou novinkou.

Bezpečnejšie cesty

Od samojazdiacich áut si technologické firmy, akademici, analytici i samosprávy sľubujú plynulejšiu premávku na cestách, vyššiu bezpečnosť a menší ruch v centrách miest.

Jednotným správaním a vyladením spôsobu jazdy pre rôzne štvrte, cesty či križovatky by mohli zmeniť tok prepravy a lepšie sa prispôsobovať dopravným situáciám.

Navyše, zmeniť by sa mohli aj naše návyky pri používaní vozidiel. Boli by ako hromadná doprava, avšak v malom rodinnom, susedskom či komunitnom formáte. Menej vozidiel by obslúžilo viac ľudí, autá by nemuseli zavadzať na parkoviskách a plniť cesty s minimálnym obsadením.