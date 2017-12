Slúchadlá sa vymodelujú presne podľa vašich uší

Ergonómia už nebude iba na objednávku. Vyrobíte si ju priamo doma.

12. nov 2015 o 13:19 Milan Gigel

TORONTO, BRATISLAVA. Zvyčajne to trvá dva mesiace. Spravíte si odtlačky uší, odošlete ich do fabriky a oni vám podľa nich vyrobia slúchadlá na mieru tak, aby vás netlačili. To všetko chce zmeniť mladá firma Revols, ktorá má lepšie riešenie.

Celé prispôsobenie slúchadiel zaberie iba minútu času. Nasadíte nové slúchadlá do uší, kliknete tlačidlo a oni si zapamätajú tvar. Princíp spočíva v použití pružnej gumy nasiaknutej polymérom, ktorý je bez aktivovania tekutý.

Vo chvíli, keď na neho začne pôsobiť ultrafialové žiarenie z LEDky, vytvrdne a slúchadlá si ponechajú svoj nový, naučený tvar. Je to, akoby sa ucho stalo formou, v ktorej penové teleso nadobudne svoj dokonale prispôsobený tvar.

Doposiaľ sa pre tento účel používali formy, alebo rôzne plastické materiály, ktoré si ľudia museli zložito miešať aby ich v domácich podmienkach využili tak, ako to robia firmy. Odteraz má byť všetko jednoduchšie, ústretovejšie.

Podľa magazínu The Verge majú stáť takéto bluetooth slúchadlá 200 dolárov, síce cena luxusná avšak zapadajúca do cenníkov slúchadiel tvarovaných na mieru.

Proces vytvrdzovania je nezvratný, chybné formovanie či zmena majiteľa by nemali byť neprekonateľnou bariérou. Za 10-15 dolárov možno vytvrdenú časť slúchadiel vymeniť za novú, bez fixovaného tvaru.

