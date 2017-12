Robot nahradí niektorých manažérov predajní

Automat na kolieskach fotí regále, kontroluje cenovky a hlási čo treba urobiť.

11. nov 2015 o 12:37 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Volá sa Tally a má ambíciu nahradiť v predajniach ľudí, ktorí dohliadajú na ponuku tovarov regáloch a cenovky. Na svojom podvozku prechádza predajňou, aby fotografoval tovar na policiach pre expertný systém.

S technologickým zázemím v cloude je ako šéf, ktorý vydáva pokyny čomu sa treba venovať. Tu zákazník položil nechcený tovar do nesprávnej police, tamto sa míňajú akciové balenia a inde zasa nie sú škatuľky otočené tak, aby pútali atraktívnym obrázkom.

Systém s pohyblivým robotom má dohliadnuť na veci, o ktoré sa dnes v predajniach starajú manažéri. Narozdiel od nich však v priebehu každej hodiny dokáže preveriť do 20 tisíc tovarových položiek, ku ktorým prechádza podľa mapky a rozpisov.

Za vývojom stojí firma Simbe Robotics , ktorá podľa denníka The Washington Post očakáva, že jej prístup pomôže obchodníkom znížiť náklady na prevádzku svojich predajní. Hoci robot nemá ruky, ktorými by potrebné úkony vykonal, predsa len má o všetkom dokonalý prehľad v každej minúte.

Expertný systém spracúva fotografické materiály, ktoré porovnáva so snímkami, ktoré boli uložené ako šablóny pre želaný stav. Nejde preto o optimalizáciu, ale iba o dohliadanie na pravidlá, ktoré určili skutoční ľudia.

Odpadnuté či nesprávne štítky s cenami by sa mohli z obchodov vytratiť navždy, rovnako ako police so žiadaným tovarom, ktoré nemá kto doplniť iba preto, že si to nik nevšimol.