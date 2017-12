Facebook vypustí svoj prvý internetový solárny dron

Do konca roka má do skúšobnej prevádzky vzlietnuť stroj s názvom Aquila 1.

11. nov 2015 o 9:37 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Kým flotila tisícky balónov Google s internetovými vysielačmi od roku 2013 už mnohokrát obletela celú zem, plány Facebooku so solárnymi dronmi boli iba vyhliadkou budúcnosti. Všetko by sa mohlo do konca roka zmeniť.

Facebook plánuje podľa BBC v najbližších týždňoch vypustiť do skúšobnej prevádzky prvý zo svojich solárnych dronov. Volá sa Aquila 1 a má väčšie rozpätie krídel ako Boeing 737 a postavili ho v anglickom Somersete.

Lietadlo je skompletizované a výrobná firma ho už previezla na neznáme miesto, kde ho pred oficiálnym štartom dolaďujú. Dron je vyrobený z ľahčenej peny, ktorá je potiahnutá škrupinou z uhlíkových vlákien. Stroje je tak nielen ľahký, ale aj pevný.

Internetové pokrytie zaistí vysielač, ktorý dokáže na zemi pokryť priestor s priemerom 160 kilometrov. Nie je to však jediný komunikačný nástroj. Prostredníctvom laseru majú viaceré drony komunikovať medzi sebou, aby vytvorili v budúcnosti súvislú sieť pokrytia. Hoci budú všetky v pohybe, budú musieť byť v neustálom spojení.

Napájanie zaisťuje veľká solárna elektráreň, pre nepretržitú prevádzku sa energia ukladá do akumulátorov.

V tomto prípade nejde o technologický súper gigantov, ale o snahu získať nových používateľov služieb. Podľa odhadu, až 57 percent obyvateľov planéty nemá prístup pre internet. To je obrovský potenciál, ktorý nesie so sebou veľký balík tržieb. Bez ohľadu na to, či prídu od ľudí samotných, alebo od bohatších inzerentov.