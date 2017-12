Odtlačky prstov majú pri mobiloch zachraňovať životy

Namiesto vytáčania 112 len priložíte na snímač správny prst.

10. nov 2015 o 13:42 Milan Gigel

CUPPERTINO, BRATISLAVA. Snímač odtlačkov v mobile nemusí byť iba nástrojom, ktorý vymení heslá za omnoho pohodlnejšiu biometriu. Nový patent firmy Apple naznačuje zámery, ktoré by sa mohli premietnuť do novej funkcie v niektorom z pripravovaných zariadení.

Podľa magazínu Popular Science chce Apple využiť odtlačky prstov na uzamknutej obrazovke i na privolanie pomoci. Ak namiesto ukazováka určeného pre odomykanie priložíte ku snímaču iný, z vopred zdigitalizovaných prstov, mobil v tichosti privolá pomoc, oznámi vašim známym GPS súradnice na ktorých sa nachádzate, alebo osloví vopred nastavené kontakty o rýchly zásah.

Podobné funkcie podľa magazínu Popular Science v súčasnosti ponúka aplikácia iCaughtU, ktorá však namiesto biometrie pracuje iba s odomykacími kódmi. I pri nich je možné podobne ako pri bankových trezoroch nastaviť také, ktoré spustia tichý poplach.

Volanie o pomoc odtlačkom prstov môže byť praktické v situáciách, kedy nemá človek dosť síl a sústredenia na to, aby volal o pomoc. Ak viete, že stačí priložiť malíček na mobil a on privolá záchranárov či políciu, je to istota, ktorá sa môže niekedy zísť.