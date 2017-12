Google chce zlepšiť Android vlastnými čipmi

Nová stratégia môže priniesť zaujímavé mobily a tablety za ľudové ceny.

9. nov 2015 o 9:33 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Mobilné zariadenia s Androidom majú byť výkonnejšie, úspornejšie a so svižnou odozvou. V tom majú napomôcť nielen nové technológie v operačnom systéme, ale aj čipy, ktoré by ich dokázali zužitkovať.

Google sa podľa magazínu The Verge chystá na vývoj čipov, ktoré by zlepšili vlastnosti mobilných zariadení. Tak ako Apple pracuje na svojej Ax platforme, ktorú pre firmu vyrába Samsung, Google má vstúpiť do vývoja čipov podobným prístupom.

Vývojári si myslia, že súčasné mobilné čipy nie sú navrhnuté tak, aby dokázali využiť potenciál Androidu naplno. Chýba im špecializácia a optimalizácia, ktorú samotný – hoci najlepšie vyladený operačný systém – nedokáže nahradiť.

Všetko by sa mohlo zmeniť s novými čipmi. Kým vývojári, inžinieri a konštruktéri by pod taktovkou Google pracovali na architektúre a funkčných prvkoch, výrobcami by boli popredné fabriky z tohto odvetvia priemyslu. Zaistili by výrobu nielen čipov samotných, ale aj obslužných prvkov, ktoré by s Androidom tvorili vyladený celok.

Je to vízia atraktívna a príjemná nielen pre spotrebiteľov, ale aj pre Google. Nový prístup by mohol ešte viac zvýšiť atraktívnosť Androidu pre výrobcov i spotrebiteľov.

Celé odvetvie sa dostáva do bodu, kedy už ďalšie fádne vylepšenia nestačia. Ľudia očakávajú, že mobilný svet sa posunie o výrazný krok vpred. Intenzívne sa hovorí o virtuálnej a nastrojenej realite, bližšom prepojení s múdrymi perifériami, silnej biometrii a prvkami, ktoré boli dosiaľ riešené iba okrajovo.

O tom, že sú nám mobilné technológie bližšie ako kedykoľvek v minulosti hovorí nejeden prieskum. Cez internet chceme mať okamžite prehľad o všetkom. Namiesto pamätania si veci hľadáme, namiesto stretávania sa, si s priateľmi píšeme, chceme na diaľku vidieť čo sa deje doma, riadiť z práce kúrenie a užívať si multimédiá bez chodenia do kina.