Geniálny rebel zakrivil pred sto rokmi celý vesmír

Zmenila spôsob, akým sa pozeráme na vesmír okolo seba. A Einsteinove myšlienky fungujú dobre dodnes.

TEXT: Michal Ač

A lbert Einstein bol a zostal najslávnejším vedcom sveta. Geniálnym rebelom, obdareným nesmiernou predstavivosťou, ale aj úctou k harmónii prírody. V živote poriadok ani istotu nenachádzal; hľadal ich vo vede. Bola preňho obrovskou výzvou a dobrodružstvom, ale aj vítaným únikom pred ubíjajúcou každodennosťou.

Vo svojich slávnych rovniciach a teóriách spojil svetlo a čas, čas a priestor, energiu a hmotu, hmotu a priestor aj priestor a príťažlivosť.

Dosť na jeden ľudský život.

Keď som bol šťastný

Rodák z nemeckého Ulmu publikoval svoje prelomové práce ešte ako neznámy špecialista tretej triedy na patentovom úrade v Berne.

Mal dvadsaťšesť rokov a pre svoju zložitú náturu predtým ťažko hľadal zamestnanie. Fyzikovi Leovi Szilardovi neskôr povedal, že napriek všetkému práve toto boli najšťastnejšie chvíle jeho života.

„Vtedy odo mňa nik neočakával, že zo seba budem sypať perly ducha,“ zdôveril sa priateľovi. Špeciálna teória relativity sa začínala rodiť v Einsteinovej hlave v okamihoch nezvyčajných myšlienkových experimentov.

Predstavoval si napríklad, čo by sa stalo, keby dokázal nasadnúť na svetelný lúč ako na koňa. Ako by sa v tom prípade zmenili základné fyzikálne zákony? A čo je to vlastne svetlo? Aký je vzťah pohybujúcich sa objektov?