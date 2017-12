Sonda Rosetta narazí do slávnej kométy (vesmírne novinky)

Vo vesmírnych novinkách nájdete aj míľnik misie New Horizons i nábor astronautov.

6. nov 2015 o 15:40 Dominik Holič

1. Rosetta narazí, jemne

Sonda Rosetta vyštartovala zo Zeme pred jedenástimi rokmi, niektorí odborníci však na misií pracujú už od roku 1993. Minulý rok sa konečne stretla s kométou 67P/Čurjumov-Gerasimenko a jej lander Philae ako prvý v histórií úspešne pristál na povrchu kométy.

Philae sa však naposledy ozval v júli a budúci rok v septembri skončí finančná podpora pre celú misiu. Rosetta bude v tom čase príliš ďaleko od Slnka a solárne panely jej nebudú dodávať dostatok energie.

Vedci najskôr podľa magazínu Nature zvažovali, že sonda by mohla v hlbokom vesmíre hibernovať. Oživili by ju, keď by sa opäť začala blížiť k Slnku - zhruba o štyri až päť rokov. Nebolo však jasné, či by Rosetta niečo také prežila.

Namiesto toho už vedci pracujú na druhej možnosti, ktorá sa zvažuje už rok: náraz sondy do povrchu kométy. Rosetta by sa najskôr priblížila na vzdialenosť osem kilometrov, z ktorej vysielala aj lander Philae a potom by sa sériou eliptických preletov prepracovala až k nárazu.

Výskumníci by tak mohli využiť nástroje na palube a získať detailnejšie a komplexnejšie dáta, ako poslal modul Philae. Riaditeľ misie Patrick Martin však tvrdí, že plány sa ešte môžu zmeniť.

2. Manévre New Horizons

Výskumný tím misie New Horizons sa v súčasnosti sústredí na analýzu dát, ktoré vedci získali pri prelete okolo Pluta. Sonda však letí ďalej a jej prípadný ďalší cieľ je viac ako jeden a pol miliardy kilometrov za trpasličou planétou.

Ak NASA schváli predĺženie misie, New Horizons sa k objektu 2014 MU69 v Kuiperovom páse dostane niekedy v januári roku 2019. Sonda tento týždeň úspešne zvládla posledný zo série štyroch manévrov, ktoré ju majú nasmerovať správnym smerom.

Jednotlivé manévre boli zároveň najvzdialenejšie úpravy dráhy akejkoľvek doterajšej vesmírnej lode.

3. NASA hladá vesmírnych výskumníkov

Astronauti často pochádzajú z vojenských či leteckých kruhov. Novej vlny vesmírnych letov a prieskumov, vrátane testovacích dlhodobých pobytov vo vesmíre či prípadnej cesty na Mars sa však zúčastnia ľudia s oveľa pestrejším pozadím.

NASA začne žiadosti záujemcov prijímať od 14. decembra. Podmienkou je, okrem vhodnej fyzickej kondície, aj titul z inžinierstva, biológie či matematiky a minimálna trojročná skúsenosť s prácou v danej oblasti.

Okrem pilotov sa tak môžu novými astronautmi stať aj inžinieri, vedci a lekári.