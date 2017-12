Briti pritvrdia špehovanie, chcú vidieť návyky používateľov

Nová legislatíva prikáže poskytovateľom internetu, aby archivovali aktivity svojich klientov.

6. nov 2015 o 12:03 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Je to stratégia, ktorá má štátu prezradiť viac o aktivitách na internete. Nový vládny návrh prichádza s iniciatívou, ktorá otvorí polícii prístup k histórii internetového prehliadania. Nie však v počítačoch ľudí, ale v záznamoch poskytovateľov internetového pripojenia.

Tí by mali archivovať po dobu jedného roka všetky záznamy o vytvorení dátových spojení. Archivovať majú nielen to, ku ktorému serveru sa používateľ pripájal, ale aj kedy tak urobil. Všetko budú musieť v prípade vstupu do platnosti znášať novým hardvérovým vybavením.

Bez ohľadu na to, či sú spojenia so servermi šifrované alebo nie, zo záznamov sa bude dať zistiť, kedy si používateľ kontroloval poštu, čítal ranné správy či sa pripájal k sociálnej sieti. Obsah komunikácie má naďalej zostať súkromný.

Do týchto záznamov budú môcť podľa BBC nazerať vládne agentúry a polícia, operatívne pri svojej činnosti. Nebudú k tomu potrebovať súdny príkaz. Špehovanie súkromia na internete tak môže prerásť do každodennej pracovnej rutiny.

Kto sleduje pornografiu, chodí na fóra pre mentálne postihnutých, alebo sleduje vybrané zdravotné problémy, akoby mal zrazu nalepený štítok.

Briti sa púšťajú do špehovania, ktoré má rovnaké prvky ako povinnosti mobilných operátorov, ktoré boli vo viacerých krajinách v posledných rokoch zrušené.