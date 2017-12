NASA odhalila, kam zmizla atmosféra Marsu

Bublina nabitých čiastočiek zo Slnka umožnila vedcom získať odpoveď, ktorú hľadali niekoľko rokov.

BRATISLAVA. Mars bol kedysi teplejší a vlhší ako dnešná púštna planéta. Vedci sa preto už niekoľko rokov pokúšajú zistiť, kam zmizla voda a hlavne atmosféra, ktorej strata tieto zmeny spôsobila.

"Odpoveď je ako v piesni Boba Dylana, vejúca vo vetre," vyhlásil na štvrtkovej tlačovej konferencií vedúci výskumník Programu na prieskum Marsu Michael Meyer.

Nové výsledky sú úspechom programu MAVEN, ktorý skúma vrch atmosféry, kde môže na ióny plynov vplývať slnečný vietor a odfúknuť ich do vesmíru.

Slnečný vietor vplýva na všetky planéty našej slnečnej sústavy. Zem síce v menšej miere tiež prichádza o ióny, ale ochraňuje ju silné globálne magnetické pole.

Mars takúto ochranu nemá a slnečný vietor vychyľuje ióny plynov preč okolo planéty. Podľa tlačového vyhlásenia NASA stráca Mars sto gramov plynov každú sekundu.

Vedcom pri výskume pomohlo aj Slnko, ktoré vyslalo bublinu nabitých čiastočiek dvakrát rýchlejšiu ako bežný vietor. Jej energia pri náraze na Mars stlačila jeho ochrannú magnetosféru do dvoch tretín. Do kontaktu so slnečným vetrom sa tak dostala väčšia časť atmosféry.

V NASA dúfajú, že ide o jeden z prvých poznatkov, ktoré časom umožnia vyslať ľudskú posádku na červenú planétu.