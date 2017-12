Zábudlivcom pomôže pri nákupoch asistent Hiku

Je ako zápisník v ére internetu, ktorý rozumie hovorenému slovu a čiarovým kódom.

5. nov 2015 o 11:30 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Určite sa vám to už stalo. Vrátili ste sa z veľkého nákupu a pri vykladaní tašiek ste doma zistili, že najdôležitejšie veci kvôli ktorým ste šli do obchodu ste zabudli kúpiť. S malým pomocníkom Hiku by sa to stávať nemalo.

Je ako malý, vodeoodolný puk ktorý striehne na každú príležitosť. Kliknete na tlačidlo, nasnímate čiarový kód z obalu ktorý ste minuli a on ho zapíše na nákupný zoznam. Stlačíte tlačidlo, nadiktujete čo vám treba a on to zapíše.

Vždy, keď sa spojí cez Wi-Fi s internetom, prenesie vaše poznámky do cloudu, aby ste celý zoznam mohli čítať z displeja svojho mobilu. Kým kráčate regálmi v predajni, odkliknete si, čo ste už nakúpili. Podľa magazínu Digital Trends sa tento nákupný asistent so 79-dolárovou cenovkou snaží pomôcť zábudlivcom, aby ušetrili svoj cenný čas.

Hiku nie je jediným pomocníkom tohto druhu. V mobiloch máme hlasových asistentov, ktorí dokážu poznámky zapisovať, Amazon zasa ponúka svoje tlačidlá s názvom Dash, ktoré po kliknutí objednávajú prednastavený druh tovaru. V niektorých mestách však firma ponúka aj zariadenia pre snímanie čiarových kódov, ktoré objednávajú tovar vždy, keď minutý hádžete do koša.