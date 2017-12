Zabudnite na drony, nákup prinesie robot na kolesách

Tovar na krátke vzdialenosti bude presúvať malé samojazdiace auto.

5. nov 2015 o 10:17 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Objednáte si cez internet nákup a do hodiny sa objaví pri vašich dverách. Namiesto poslíčka ho však prinesie robot, ktorý to k vám má zo skladu internetového predajcu na skok. Ak ste okamžite pomysleli na dron, konštruktéri firmy Starship Technologies vám čoskoro ukážu nový, praktickejší spôsob.

Pracujú na kolesovom robotovi, ktorý by už v budúcom roku mal nastúpiť do služieb predajcov v Británii a USA. Je ako malé samojazdiace auto, ktoré má úložný priestor veľkosti dvoch nákupných tašiek. Robot sa k vášmu príbytku blíži po chodníkoch a cyklistických cestičkách a j e zabezpečený proti neautorizovanému otvoreniu.

Namiesto toho, aby lietal v obytnej zóne nad hlavami ľudí, prichádza do domovov rovnakým spôsobom ako ostatné vozidlá. Vybavený je senzormi, kamerami a navigačným systémom, vďaka ktorým sa s pomocou mapových podkladov dostane na miesto určenia.

Popri tom hľadí na to, aby sa vyhol zrážke s chodcami, bicyklami, zvieratami či pevnými prekážkami, ktoré sa mu dostanú do cesty. Určený je do prevádzky všade tam, kde je terén vopred zmapovaný a dokumentovaný, hoci aj v priebehu predchádzajúcich doručovaní.

Po celý čas môže na jeho prácu dohliadať operátor priamo z logistického centra. Do služieb by mal vstúpiť všade tam, kde treba tovar presúvať na krátke vzdialenosti. Dosiaľ má za sebou prvých sto kilometrov jázd, na ktorých ľudí príliš neznepokojil.

Podľa magazínu Mashable si ho nevšimli štyria z piatich ľudí, tí pozornejší mali zväčša pozitívne reakcie. Za projektom stoja vývojári, ktorí stáli pri zrode služby Skype.