Facebook pracuje na technológii, ktorá pochopí obsah fotografie

Algoritmy nazrú do snímok, aby popísali čo je na obrázku.

4. nov 2015 o 10:50 Milan Gigel

MENLO PARK, BRATISLAVA. Hoci ich nevieme spracovať s presnosťou ako slová, fotografie sú neraz dôležitejším obsahom sociálnych sietí ako texty, ktoré ich sprevádzajú. Facebook pracuje na technológii, ktorá sa pokúsi preniknúť ku grafickému obsahu bližšie.

Firma vyvíja systém, ktorý by po vzore obrázkových vyhľadávačov dokázal pomenovať objekty na snímkach a určiť ich vzájomný vzťah. Bez toho, aby ľudia prispievali k tvorbe popisiek, Facebook chce vedieť čo ktorá z fotografií zobrazuje.

Vývoj zatiaľ prebieha neverejne, prvým výstupom by malo byť rozhranie pre nevidomých. Vďaka nemu by sa slovným popisom mohli dozvedieť čo na snímkach je a systém by vedel odpovedať na ich doplňujúce otázky.

Hľadaním zdatných odpovedí na otázky sa firma zaoberá už dlhšie. Pred časom informovala o systéme, ktorý dokáže po spracovaní obsahu kníh hľadať uspokojivé odpovede na otázky týkajúce sa obsahu. Všetko to však môže zájsť ďalej.

Hoci pre Facebook je podľa denníka The Independent hlavným zdrojom príjmov odmena za účinne zobrazenú reklamu, intenzívne pracuje aj na hlasovom asistentovi, ktorý by bol po vzore konkurenčných projektov praktickým používateľským rozhraním pre mobilné zariadenia. Práve tu by sa nová funkcionalita dala využiť v plnom rozsahu.

Google sa podobnému vývoju venuje už roky. Neraz do konfrontácie zapojil i samotných používateľov, ktorí formou hry hľadali zhody slov pri pohľade na obrázky.