Umelá inteligencia môže písať odpovede na vaše e-maily

Vyberiete si jednu z odpovedí a pošlete ju. Pre Google ju pripraví systém s prvkami umelej inteligencie.

4. nov 2015 o 8:27 Milan Gigel

WASHINGTON, BRATISLAVA. Má to byť nápad, ktorí pomôže ľuďom s ich e-mailami na mobilných zariadeniach. Namiesto nepohodlného písania plného preklepov plánuje spoločnosť Google nachystať tri varianty odpovedí, ktoré môžete podľa potreby upraviť.

V tomto prípade nejde o predprogramované odpovede či správy, s akými sa stretávame pri esemeskách. Za celým mechanizmom stojí expertná sieť s prvkami umelej inteligencie. Snaží sa pochopiť zo slov kontext e-mailu a pripraviť na kľúč tri rôzne odpovede, z ktorých každá zastáva odlišný postoj.

Odpovede by mali byť krátke, Google sa v nich nesnaží o detaily.

Nová funkcia Smart Reply má za sebou dlhý vývoj, ktorý spočiatku neprinášal veľa úžitku. Dnes sú však vývojári s výsledkom spokojní, hoci systém zatiaľ funguje iba v angličtine. Novinka sa objaví vo vynovenej aplikácii Inbox pre Android a iOS.

S akými kontextovými dátami okrem správy samotnej Google pracuje, v súčasnosti nie je isté. Znamená to však, že spoločnosť intenzívne narába s obsahom správ a jej automaty musia prečítať obsah e-mailov rovnako, ako to robia pri umiestňovaní reklám. To vyvoláva otázky týkajúce sa ochrany súkromia.

Kedy budú dostupné varianty pre ostatné svetové jazyky, nie je známe. Google o tom na svojom blogu neinformoval.