Vedci oplodnili vajíčko bez použitia spermie

Vedci oplodnili ženské vajíčko pomocou bunky, ktorá ešte ani vzdialene nepripomína bežnú spermiu.

3. nov 2015 o 14:04 Matúš Halás

TOKIO, BRATISLAVA. Ak sa vám aj pár rokov nedarí počať potomka, ešte to automaticky neznamená, že musíte byť neplodným.

Možno máte len menej spermií alebo nie sú také pohyblivé, ako sa od nich očakáva. Horšia situácie nastáva, ak naozaj spermie chýbajú. Takých mužov je síce veľmi málo, dosiaľ im však odborníci príliš pomôcť nevedeli.

Nová štúdia v americkom časopise Proceedings of the National Academy of Sciences však ukazuje, že istá šanca na vlastné dieťa existuje aj v zdanlivo beznádejných prípadoch.

Zakázaná metóda

Spermatída je malá guľatá bunka, ktorá predstavuje jedno zo štádií vývoja mužských pohlavných buniek. Nemá hlavičku ani chvostík a nachádza sa približne v troch štvrtinách cesty, na konci ktorej sú hotové spermie.

Dôležitejšie však je, že spermatídy možno nájsť aj zhruba u tretiny mužov, ktorí nemávajú žiadne dospelé spermie.

Práve tento fakt priviedol japonských vedcov na myšlienku oplodniť vajíčko nezrelými bunkami. Elektricky preto stimulovali až 76 ženských vajíčok, do ktorých priamo vniesli spermatídy mužov vo veku od 22 do 46 rokov.