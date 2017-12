EÚ chce čipovať drony, majú identifikovať vlastníkov

Drony dostanú elektronické identifikačné tabuľky, ich vlastníci budú evidovaní na úradoch.

2. nov 2015 o 9:51 Milan Gigel

BRUSEL, BRATISLAVA. Dron poletuje nad rušnou ulicou a zdá sa, že by mohol ohroziť ľudí. Policajt zamieri čítacie zariadenie k oblohe a v priebehu sekúnd sa dozvie, kto je jeho vlastníkom. Takýto scenár sa môže stať každodenným štandardom.

Európsky parlament na svojom zasadaní schválil materiály, ktoré by sa mali stať rámcom pre pripravovanú legislatívu týkajúcu sa verejnej prevádzky dronov. Tá počíta s novými pravidlami, vďaka ktorým bude možné spojiť každé lietajúce zariadenie s jeho vlastníkom.

Riešením by mali byť identifikačné ID čipy, z ktorých sa budú dať prečítať informácie v podobnom rozsahu, ako z identifikačnej tabuľky vozidiel. V prípade incidentov by následne bolo možné v databázach zistiť, komu konkrétne zariadenie patrí. Mohlo by to pomôcť nielen pri monitoringu a prevencii, ale aj pri vyšetrovaní prípadných incidentov.

Súčasne sa počíta s tým, že každý z dronov bude vybavený technológiou, ktorá zabráni prevádzke vo vyhradených zónach. Podľa GPS koordinátov a registru objektov by sa tak drony vyhýbali letiskám, ochranným pásmam či energetickým infraštruktúram, ktoré by mohli porušiť.

Drony, ktoré možno prevádzkovať bez priamej viditeľnosti ich operátora by zasa mali byť vybavené technológiami, ktoré bránia stretu s prekážkami – bez ohľadu na to, či ide o statické objekty, alebo iné lietajúce stroje.

Materiál má podobu návrhov a odporúčaní, ktorých by sa mala držať európska komisia pri zostavovaní legislatívy. Podobne ako v iných končinách sveta, ani v EÚ doposiaľ neexistujú pravidlá, ktoré by prevádzkovanie dronov vymedzovali v uspokojivom rozsahu.