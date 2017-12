Škodí hot dog rovnako ako cigareta?

Škála, ktorú používa Svetová zdravotnícka organizácia pri klasifikácii karcinogénov, nás môže zmiasť.

1. nov 2015 o 14:00 Michal Ač

Párky po novom patria do skupiny jeden škály IACR.(Zdroj: SITA/AP)

BRATISLAVA. Slanina, saláma, šunka, klobásy či párky patria do kategórie spracovaných mäsových výrobkov. Prestížna Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ich pred týždňom zaradila na zoznam najnebezpečnejších potravín.

Existujú totiž presvedčivé dôkazy, že spolu s fajčením, alkoholom či azbestom prispievajú k vzniku určitých druhov rakoviny.

Stačí, aby ste denne zjedli napríklad päťdesiat gramov slaniny, prípadne adekvátnu porciu iného spracovaného mäsa, a zvýšite si riziko rakoviny hrubého čreva o 18 percent, odhadujú špecialisti WHO.

Bravčové, hovädzie a jahňacie v prírodnej forme sa dostali do nižšej rizikovej skupiny. Podľa WHO sú to iba pravdepodobné karcinogény.

Vrah sa skrýva inde

Každé zásadné vyhlásenie, ktoré má za cieľ ovplyvniť stravovacie návyky miliónov ľudí, musí byť založené na dlhodobých výskumoch.

Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC), ktorú WHO zastrešuje, ich zhromaždila dosť. Napriek tomu netreba podliehať panike a posunúť hot dog hneď do kategórie sériového vraha, kam sa – oprávnene – dostali cigarety alebo alkohol.