Číňania sa zapoja do hľadania božskej častice

Najväčší urýchľovač častíc na svete má byť až dvakrát väčší ako urýchľovač v CERNe.

30. okt 2015 o 18:02 Renáta Zelná

PEKING, BRATISLAVA. Čína plánuje predbehnúť Veľký hadrónový urýchľovač. V roku 2020 chce podľa portálu Popular Science začať stavbu zariadenia, ktoré bude až dvakrát dlhšie, ako majú vedci v CERNe. Malo by merať približne 26 kilometrov.

Rovnako ako európsky projekt, aj ten čínsky sa bude snažiť nájsť takzvanú božskú časticu – Higgsov bozón. Oproti kolegom z CERNu bude čínsky urýchľovač vyrábať až sedemkrát viac energie. Postaviť ho chcú pri severnom prístavnom meste Čchin-chuang-tao.

Vedci z CERNu na správu z Číny reagovali veľmi rýchlo. Svoj Veľký hadrónový urýchľovač plánujú do roku 2025 vylepšiť tak, aby dosahoval vyšší výkon. Vylepšený urýchľovač by mal produkovať zrážky častíc až 10-krát rýchlejšie ako v súčasnosti, informuje na svojom webe denník The Guardian.

Čína sa rozhodla do projektu investovať v čase, keď mnohé krajiny zmenšujú rozpočty výskumov. Robí tak v nádeji, že sa stane svetovým lídrom nielen vo fyzike, ale aj v iných vedeckých oblastiach.

"Je to zariadenie, ktoré bude slúžiť celému svetu, nielen Číne," povedal pre denník China Daily Wang I-fang, riaditeľ Energetického inštitútu na Čínskej akadémii vied.