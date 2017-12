Vyhľadávač Googlu používa umelú inteligenciu

Expertný systém sa snaží rozlúsknuť komplikované otázky dopytov.

27. okt 2015 o 11:41 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Nie všetky vyhľadávania obsluhuje Google rovnakým spôsobom. Pri každom siedmom spojení si musí na pomoc zavolať expertný systém. Štandardné algoritmy nedokážu pripraviť odpoveď, ktorá by používateľa uspokojila.

Podľa magazínu Engadget využíva Google pri 15 percentách dopytov systém s umelou inteligenciou. Snaží sa upraviť zložité dopyty tak, aby štandardné algoritmy vyhľadali výsledky, ktoré by dokázali otázku zodpovedať.

Je jednoduché nájsť ri ešenie, ak do vyhľadávača napíšete „vysávač eta cena site:sk“. Google vie, že chcete zo slovenských webov nájsť tie, ktoré patria e-shopom ponúkajúcim domáce spotrebiče. Ak však napíšete otázku „pri výstupe na ktoré vrcholy sveta treba dýchací prístroj“, pri hodnotení kľúčových slov by Google žiadne použiteľné odpovede nepriniesol.

Práve to je úlohou systému umelej inteligencie. Ten spracúva stovky signálov, aby zostavil takú sadu kľúčových slov, ktoré by odpoveď mohli priniesť. Nejde o systém ktorý by sa dokázal učiť, všetko ho musia naučiť programátori.

Výsledkom však je, že pracuje s úplne odlišným rebríčkom výrazov, ako tradičné vyhľadávanie. Ak niekto tvrdí, že má recept na dokonalé SEO, zdá sa že na pozadí prebiehajú omnoho zložitejšie pochody, ako sú odborníci ochotní pripustiť.

Umelú inteligenciu používa aj Facebook pri triedení príspevkov ktoré sa zobrazujú na nástenkách medzi populárnymi, technológiu využíva aj Microsoft pri svojom vyhľadávači Bing.