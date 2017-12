Facebook umožní vyhľadávať, čo píšu ostatní

Vyhľadávač má využiť archív dát, aby ľudia čítali viac, spoznávali cudzích ľudí a videli viac reklám.

26. okt 2015 o 11:19 Milan Gigel

MENLO PARK, BRATISLAVA. Takmer dva bilióny archívnych príspevkov od svojich používateľov spracoval Facebook, aby ich zobrazoval vo výsledkoch vyhľadávania. Späť do života sa tak môžu dostať dáta, ktoré doposiaľ zapadali prachom.

Vyhľadávač bude odteraz pracovať so všetkými príspevkami, ktoré boli označené ako verejne dostupné. Znamená to, že budete môcť vyhľadávať nielen to, čo ste napísali sami, ale aj to čo vytvorili ostatní.

Kto si chce svoje súkromie ponechať pre seba, mal by zmeniť zdieľanie príspevkov tak, aby boli dostupné iba pre jeho priateľov.

Facebook podľa BBC nechce svojim vyhľadávačom konkurovať Googlu či iným hráčom na trhu. Cieľom tohto počinu je intenzívnejšie pracovať s dátami, ktoré môžu udržať používateľov na serveroch sociálnej siete dlhšie a zobraziť im reklamu, ktorá môže zaujať.

Denne Facebook spracuje približne 1,5 miliardy vyhľadávaní, kde doposiaľ odpovedal menami používateľov, skupín a stránok. Ľudí však zaujíma viac ako len to. Ak hľadáte postrehy k turistickej atrakcii od ľudí ktorí tam boli, padne vám vhod dozvedieť sa čo treba. Platí to aj pre výrobky či umenie.

Vyhľadávač však môže priniesť aj budovanie nových virtuálnych vzťahov. Je prirodzené, že ak sa niekomu zapáčia užitočné postrehy neznámeho človeka, rozhodne sa pre sledovanie jeho poznámok.