Máte doma staré koruny, pesos či čínske juany? Automat vám ich zamení

Automatické zmenárne chcú vrátiť do obehu miliardy eur.

23. okt 2015 o 13:59 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Určite ich niekde máte aj vy: mince a bankovky, ktoré vám zostali z exotickej dovolenky alebo také, ktoré už po príchode eura nie sú v obehu. Odhaduje sa, že tvoria v prepočte 1,7 miliardy libier.

Dôvod je prostý. Zmenárne pýtajú za výmenu viac ako dostanete a tie peniaze, ktoré už nie sú v obehu, by ste osobne museli zaniesť do národných bánk jednotlivých krajín. To všetko sa však mení. Do prevádzky vstupuje prvý výmenný automat, ktorý bez reptania a poplatkov všetko zamení na eurá, libry alebo doláre.

Stačí len vsunúť bankovky, nasypať mince a súhlasiť s ponúknutým kurzom. Firma Fourex svoj automat testuje v Londýne, postupne však chce vybudovať stabilnú sieť samoobslužných zmenární, ktoré pomôžu domácnostiam zhodnotiť nepoužiteľné peniaze.

Automat podľa BBC pracuje rýchlo, je vybavený kamerovou technológiou na rozoznávanie bankoviek. S mincami si dokáže poradiť rýchlosťou desiatich kusov za sekundu. Celkovo dokáže obslúžiť viac ako 150 mien.

Projekt môže za svoju existenciu vďačiť drobným investorom, ktorí sa poskladali na to, aby peniaze neskončili bez úžitku.

Inšpiráciou je automatový systém Coinstar, ktorý mení platné mince za papierové poukážky, ktorými možno platiť v predajniach. Jeho poslaním je odľahčiť peňaženky.