Zem môže byť priekopník, ľudia prvou vyspelou civilizáciou

Väčšina obývateľných planét ako Zem vznikne, až keď naše slnko úplne vyhasne.

22. okt 2015 o 21:01 Dominik Holič

BRATISLAVA. Existuje veľmi veľa rôznych teórií o mimozemskom živote a našich šanciach naň natrafiť.

Nedávno zistená anomália okolo hviezdy KIC 8462852 napríklad naštartovala debatu o možnej mimozemskej stavbe na jej obežnej dráhe. Znamenalo by to, že sa pomaly dostávame na technologickú úroveň, pri ktorej by sme mimozemšťanov mohli objaviť.

Najnovšia štúdia dát z Hubblovho a Keplerovho teleskopu zverejnená v žurnále Monthly Notices of the Royal Astronomical Society však pripúšťa aj úplne opačný scenár. Vo vesmíre by sme mohli byť prví a sme sami.

Dosť materiálu

Vesmír je približne 13,8 miliardy rokov starý. Po veľkom tresku vytváral hviezdy oveľa rýchlejšie ako dnes, no použil na to iba o niečo menej ako jednu tretinu zo svojich zásob vodíka a hélia.