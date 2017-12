Pred podvodom pri online platbe majú ochrániť selfies

Nová technológia má ochrániť ľudí pred zneužitím platobných kariet.

22. okt 2015 o 14:14 Milan Gigel

NEW YORK. Stáva sa to často. Hackeri sa zmocnia čísel platobných kariet a kým ich banka zablokuje, naplnia si vrecká. Bez ohľadu na to, či sa im podarilo nabúrať servery, alebo podvodom obrať zákazníkov o číslo karty.

MasterCard sa podľa denníka The Hindustan Times chystá nasadiť do praxe technológiu, ktorá bude bezpečnejšia ako autorizačné CVV kódy, ktoré sú pre internetové platby vytlačené na rubovej strane kartičiek. Vlastníci kariet overia pri každej platbe svoju identitu pohľadom do kamery svojho mobilu.

Technológia Identity Check pri autorizácii odošle výzvu do mobilnej aplikácie, ktorá požiada používateľa aby sa pred kamerou ukázal. Keď biometrické algoritmy potvrdia, že ide skutočne o neho, platba sa potvrdí a zrealizuje.

Je to prístup, ktorý vnáša do overovania platieb rutinný prvok, ktorý neobťažuje a nie je založený na pamätaní si čísiel a hesiel. Hoci platobné karty urobili pred rokmi veľký debut pri bezhotovostnom platení pri pokladnici, dnes sú v rovnakej miere používané aj pri internetových platbách, s ktorými sa pri vzniku štandardov príliš nepočítalo.

Banky s obľubou používajú biometrické technológie po celom svete a púšťajú sa aj do segmentov, ktoré v počítačoch nachádzame iba zriedkavo. Osvedčila sa napríklad biometrická identifikácia prostredníctvom hlasu.