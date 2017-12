Kvantové počítače budú do desiatich rokov, tvrdí Microsoft

Hybridná architektúra nových strojov má vyriešiť súčasné problémy kvantových počítačov.

21. okt 2015 o 12:36 Milan Gigel

REDMOND, BRATISLAVA. Očakáva sa od nich obrovský výkon, sú však z drahých materiálov, náročné na prevádzku a nie príliš spoľahlivé. Microsoft však očakáva, že v priebehu desiatich rokov si inžinieri s týmito problémami poradia a kvantové počítače skutočne prídu na trh.

Vo svojej štúdii rátajú výskumníci podľa magazínu The Register s inovatívnym prístupom, ktorý môže byť základom pre hybridné počítače. Kým kvantová jednotka bude vykonávať náročné výpočty a operácie, o zvyšok sa postará štandardná počítačová architektúra.

Čipy budú vzájomne komunikovať a rozdeľovať medzi sebou úlohy tak, aby pracovali efektívne. Vďaka tom dokáže ľudstvo vyvíjať nové, náročnejšie algoritmy, ktoré využívajú architektúru kvantových čipov bez toho, aby narážali na obmedzenia platformy.

Na rozdiel od štandardných čipov, ktoré pracujú s jednotkami a nulami, pracujú kvantové počítače so stavmi, kedy každý z bitov môže nadobúdať viacero hodnôt súčasne. To je praktické pri vedeckých výpočtoch, modelovaní či práci so šiframi.

Len nedávno pritom firma D-Wave uviedla na trh svoje experimentálne kvantové počítače vyrobené na zákazku pre veľké spoločnosti a inštitúcie ako Google či NASA. Hoci pri niektorých operáciách boli 10-násobne rýchlejšie ako tradičné počítače, inde zaostávali.

Práve tieto ťažkosti by mal vyriešiť nový prístup. Vývojári z Microsoftu očakávajú, že éra nasadenia kvantových čipov sa blíži práve v hybridnej podobe, ktorá môže zmeniť svet výpočtovej techniky.