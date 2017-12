Ak vás špehuje štát, Facebook vám to povie

Disidenti, kritici, manažment veľkých firiem či záujmové osoby by mali zvýšiť svoju obozretnosť a riadiť sa odporúčaniami.

19. okt 2015 o 10:16 Milan Gigel

MENLO PARK, BRATISLAVA. Je to upozornenie, ktoré sa na obrazovke objaví máloktorému používateľovi sociálnej siete. Hoci by na prvý pohľad mohlo navodiť pocit, že ste sa stali obeťou hackerov, skrýva sa za ním čosi vážnejšie.

Facebook začína upozorňovať svojich používateľov na špehovanie zo strany štátov, vládnych agentúr a hackerov, ktorí pracujú v ich službách. Ak na používateľských účtoch zaznamená aktivitu, ktorá zapadá do vzorových schém, upozorní ľudí aby boli ostražitejší.

Firma podľa magazínu Business Insider neinformovala presne o tom, ako sa jej podarí odlíšiť útoky hackerov a škodlivého kódu od špehovania cenzorov a vládnych agentúr.Tvrdí však, že by ľudia mali brať takéto upozornenia skutočne vážne.

Zobrazia sa iba v tom prípade, ak sú bezpečnostní analytici presvedčení o tom, že k takejto aktivite došlo. Disidenti, kritici, manažment veľkých firiem či záujmové osoby by preto mali zvýšiť svoju obozretnosť a riadiť sa odporúčaniami.

Facebook zachytáva podozrivé signály prichádzajúce cez používateľské rozhranie počítačov, ale aj mobilov a tabletov. Schémy vychádzajú z pozorovaní, ktoré Facebook uskutočnil na konkrétnych trhoch. Sú šité na mieru špehovacích nástrojov, ktorých ciele majú rôzny charakter.

Zaoberajú sa technologickou špionážou, špehovaním, prienikom do veľkých podnikových systémov či snahou o nabúranie sietí vládnych organizácií a armády. To všetko sa bude snažiť Facebook zastaviť, aby upozornil obete na to, aby zaistili svoje všetky online účty bezpečnejším spôsobom ako doposiaľ.