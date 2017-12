Vynovená atramentová tlač mieri do podnikov

Namiesto drahých náplní, omnoho lacnejšie vrecúška s atramentom.

16. okt 2015 o 12:33 Milan Gigel

TOKIO, BRATISLAVA. Na prvý pohľad vyzerajú ako vrecúška infúzie. Do každého z nich však výrobca nabalil atrament, ktorý tlačiarni vystačí na 80 tisíc výtlačkov. Taká je nová stratégia, ktorá môže zmeniť tlač vo firmách a podnikoch.

Epson sľubuje éru lacnej a ekologickej tlače, ktorá by mohla z podnikov vytlačiť obľúbenú, laserovú technológiu. Zúročiť chce koncept kontinuálneho dopĺňania atramentu, ktorý úspešne vyskúšala v domácnostiach. Tentokrát však prichádza vo veľkom.

Tlačiarne a multifunkčné zariadenia vybavené technológiou Replaceable Ink Pack System majú podľa prepočtov ušetriť až 80 percent energie a počas svojho životného cyklu za nimi zostane o 95 percent odpadu. Podľa magazínu The Indian Express je to jednoduchá matematika – netreba nič zahrievať, zažehľovať, ani vysporiadať sa s prázdnymi tonerovými kazetami.

Tlačová hlava s nízkou spotrebou pobehuje nad papierom a do nej priteká atrament cez hadičky z tenkých, plastových vrecúšok. Éra drahých náplní sa pomaly končí. Firmy dlhodobo dokázali udržať cenu spotrebného materiálu príliš vysoko, čím začali strácať zákazníkov.

Najprv firmy odhodili atramentové tlačiarne a prešli na laserovú tlač, popri tom domácnosti znechutilo tlačiť drahé fotografie a mnohé z nich zistili, že tlačiareň vôbec nepotrebujú. Prispela k tomu i rastúca mobilita životného štýlu.

Pred časom Epson zaviedol do domácností tlač, pri ktorej stačí raz za rok či dva doliať atrament z fľaštičiek do externého zásobníka, teraz budú mať podobnú technológiu i firmy. Či to však bude stačiť na to, aby atrament pri tlači opäť ožil, ukáže až čas.