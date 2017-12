Digitálne fotografie chcú dať pod zámok

Nová ochrana môže určiť, kto môže vidieť fotografiu a kto nie.

16. okt 2015 o 10:03 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Je to iniciatíva, ktorá zatiaľ nemá konkrétnu podobu. Obrázky a fotografie s koncovkou JPG by však do budúcna mohli získať ochranné prvky. Digitálny zámok má ochrániť súkromie a zakázať kopírovanie či prehliadanie snímok.

Po vzore DRM technológie pre hudbu a videá chystá pracovná skupina Joint Photographic Experts Group (JPeg) materiál, ktorý by vymedzil, ako by mohla takáto ochrana vyzerať v praxi. Odborníci počítajú s tým, že by mohli ponúknuť ochranu digitálneho obsahu v segmente, kde doposiaľ chýbala.

Pohnútok je viacero. Prvou je podľa BBC ochrana autorských práv. Fotografie by mohli používať iba tí, ktorí si zakúpia licenciu na ich používanie. Namiesto kradnutia snímok z internetového vyhľadávača by ich autori mohli dostať honorár, ktorý im prináleží. Bez toho, aby rozosielali varovné e-maily s hrozbou právnikov.

Druhou rovinou je súkromie. Nejeden fotoaparát či mobil vkladá do hlavičky snímok informácie, ktoré môžu zasahovať do súkromia. Nejde iba o identifikáciu zariadenia či časovú známku, ale napríklad aj o údaj o GPS polohe.

Hoci ide o projekt, ktorý je vo veľmi skorom štádiu diskusie a skúmania, začínajú sa ozývať prvé kritiky, ktoré poukazujú na to, že plošné nasadenie by mohlo pôsobiť obmedzujúco. Dnes sa so snímkami bez licencií stretávame všade – od umenia až po zábavu.

Koncept od počiatku ráta s tým, že vlastníci fotografií budú môcť s digitálnymi zámkami dynamicky narábať. JPG formát je najpoužívanejším na internete, denne vznikne niekoľko miliárd obrázkov využívajúc túto štruktúru a algoritmy.