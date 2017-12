Pravé české LSD alebo ostro sledované tripy

V Československu sa vyrábalo jedno z najčistejších LSD na svete, vyvážali sme ho dokonca do Británie a cez nastrčenú firmu neskôr aj do Spojených štátov. Paradoxom je, že to všetko sa neodohrávalo napriek dohľadu Štátnej bezpečnosti, ale naopak priamo pod jej patronátom.

Hovorí o tom dokumentárny film režiséra Pavla Křemena LSD made in ČSSR, ktorý mal tento mesiac premiéru v Českej televízii. Aj špičkový psychiater Ľubomír Okruhlica, ktorý sa na Slovensku špecializuje na liečbu závislostí, potvrdzuje, že svedectvo tých, ktorí viac než desaťročie viedli pokusy s dietylamidom kyseliny lysergovej, teda s halucinogénnou drogou označovanou svojou anglickou skratkou ako LSD, nie je legenda.

Na vedecké účely

Výskum LSD sa u nás začal vďaka dobrovoľným psychiatrom a psychológom už v roku 1953, spočiatku si vedci mysleli, že by sa touto látkou dali liečiť niektoré psychózy či depresie. V roku 1961 vo Výskumnom ústave farmácie a biochémie syntetizovali dokonca „pravé české“ LSD, od roku 1965 ho pod značkou Lysergamid Spofa začali vyrábať farmaceutické závody v Opave.

Je veľmi zvláštne pozerať sa na propagandistické filmy z päťdesiatych rokov, ktoré opisujú schopnosti našich chemických inžinierov a psychiatrov pri pokusoch so silným halucinogénom s rovnakým zápalom, ako sa v tom čase hovorilo o žatve či o stavbách mládeže.

Droga pravdy?