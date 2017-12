Hackeri okradli Britov o 20 miliónov libier

Škodlivý kód kradol prístupy, no robil len drobné transakcie. Preto si ho dlho nik nevšimol.

15. okt 2015 o 11:19 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Je to taktika, na ktorú boli prikrátke aj banky či antivírusové firmy. Hackerom sa podarilo s pomocou škodlivého kódu okradnúť domácnosti o 20 miliónov libier. Prvý podozrivý je už za mrežami.

Škodlivý kód sa voláDridex a má podobu e-mailovej prílohy. Hoci sa tvári ako faktúra či iný dokument, je to trójsky kôň, ktorý sa po kliknutí nainštaluje do počítača. Od tejto chvíle striehne na moment, kým sa používateľ prihlási do svojej banky.

Prihlasovacie dáta následne odovzdá hackerom, aby ich mohli použiť na prevod peňazí na svoje účty. Vždy ide o menšiu sumu peňazí, ktorá môže zostať na výpisoch nepovšimnutá. I malé sumy však stačia na to, aby sa z veľkého počtu počítačov nazbierali milióny.

Banky podozrivé transakcie nezaznamenali, pretože hackerom sa podarilo vyladiť automat tak, aby nebudil podozrenie ani početnosťou transakcií, ani ich frekvenciou.

Antivírusové spoločnosti sa podľa BBC v spolupráci s poskytovateľmi internetu snažili zablokovať komunikáciu škodlivého kódu s riadiacimi servermi.

V súčasnosti prebieha vyšetrovanie, ktoré smeruje k hackerom pôsobiacich mimo územia Británie. Nie je vylúčené, že sa objavia iné varianty škodlivého kódu, ktoré sa zamerajú na domácnosti v iných krajinách sveta.

Odbornícia naďalej radia rovnakú stratégiu: neotvárať poštu, ktorú nečakáte.