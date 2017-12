Tesla pridáva do svojich vozidiel autopilota

Jazda po diaľnici bude v automobiloch od Tesly pohodlnejšia. Obslúžia fádnu rutinu.

15. okt 2015 o 9:53 Milan Gigel

NEW YORK, BRATISLAVA. Je to nová úroveň pohodlia pri ďalekých jazdách automobilom. Autopilot preberie na diaľnici iniciatívu, aby si vodič mohol oddýchnuť. Nový technologický balíček prináša Tesla do svojich automobilov na domácom americkom trhu.

Novinka je dostupná pre Model S a Model X, všetko zaistí nový softvér komunikujúci so senzormi. Autopilot narozdiel od tempomatu udrží automobil v jazdnom pruhu, zaistí bezpečný odstup od vozidiel ktoré idú pred ním a zvládne aj preradenie medzi pruhmi pri predbiehaní, ak je to účelné pre plynulosť jazdy.

Technológia je podľa BBC navrhnutá tak, aby sa stala prepravným asistentom pre vodičov, ktorí na diaľnici budú môcť poľaviť zo svojho sústredenia, aby sa oddýchnutí venovali jazde v zložitejších častiach trasy.

Ide o plynulý prechod k autonómnym vozidlám v podobe, ktorú už roky považujú odvetvoví analytici za prirodzenú cestu nových technológií na trh. Hoci vodič stále zodpovedá za jazdu a je celá pod jeho kontrolou, predsa len má k dispozícii pomoc od palubného systému, ktorý vie odľahčiť náročnosť jazdy.

Podobne je tomu napríklad pri parkovacích automatoch, ktorý v automobiloch Tesla tiež nechýba. Softvér využíva dáta z kamier, radaru, ultrazvukových senzorov a máp.

Rovnaké technológie testuje napríklad aj BMW a Volvo, ktoré ich chcú v dohľadnej dobe ponúknuť širokej verejnosti. Inou cestou sa vydal Google, ktorému sa pozdáva úplná autonómia, ktorá by autá dokázala zmeniť na taxíky bez vodičov.