Ukázali superľahký materiál, ľahší ako pierko

Nový materiál tvorí najmä vzduch. Používať by sa mohol v letectve, ale aj ako obal.

15. okt 2015 o 14:40 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Je ľahší ako pena, no nový kovový materiál microlattice je napriek tomu veľmi silný. Vedci ho predstavili síce už v roku 2011, až teraz ho však naozaj ukázali.

Materiál má trojrozmernú štruktúru, ktorá sa ponáša na dutý včelí plást. Kov tvoria prepletené duté tenké rúrky, ktorých vonkajšie steny merajú iba jednu tisícinu šírky ľudského vlasy. Unikátna štruktúra mu umožní ležať na púpave, bez toho aby poškodil jej semená. Pri páde z výšky sa vo vzduchu pohybuje ako pierko.

Tento ľahučký materiál je však zároveň jedným najsilnejších, aké poznáme. Pôvodne ho vytvorili pre letecký sektor, pričom vývojári ho chceli používať vo vnútri strojov. Mal by znížiť ich hmotnosť, čo by viedlo k nižšej spotrebe paliva, pričom by sa mohli znížiť náklady na lety.