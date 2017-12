Cez mobily už vyhľadávame viac ako na počítačoch

Silnejúce trendy budú meniť taktiku Google pri vyhľadávaní.

14. okt 2015 o 11:08 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Je to trend, ktorý bude každým rokom mocnieť. Mobilné telefóny sa pre nás stávajú bližším zdrojom informácií ako počítače.

Mesačne obslúži Google vo svojom vyhľadávači 100 miliárd dopytov, aby ponúkol z internetu tie stránky, obrázky, videá a správy, ktoré by mohli priniesť odpovede na otázky zvedavých používateľov. Počas leta sa však po prvýkrát stalo, že z mobilných zariadení prišlo viac dopytov ako z počítačov.

Vyplýva to podľa magazínu Tech Crunch nielen zo silného zastúpenia Androidu v smartfónoch a tabletoch, ale aj v meniacich sa používateľských návykoch. Mobily sa stávajú miestom číslo jedna, kde hľadáme odpovede na spontánne otázky.

Google preto postupne mení svoju stratégiu tak, aby výstupy prispôsobil malým obrazovkám. Už dávnejšie avizoval, že bude vo výstupoch penalizovať všetky weby, ktoré nie sú prispôsobené pre mobilné prehliadanie, alebo obťažujú používateľov pre inštalovanie mobilnej aplikácie namiesto toho, aby obsah sprístupnili.

Vývojári sa snažia dosiahnuť ešte lepšie zapojenie mobilných používateľov prostredníctvom technológie Google Now. Trh sa však môže nečakane zmeniť. Viaceré krajiny sa pustili do vyšetrovania Google pre to, že v Androide sa správa neférovo, pretože tlačí výrobcov hardvéru do uprednostňovania svojich aplikácií a služieb.