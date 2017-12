Twitter pomáha vedcom predpovedať zemetrasenia

K citlivým meraniam prístrojov pribudli emócie ľudí. Zostavené v časovej línii, rozkreslené na mape.

12. okt 2015 o 11:39 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Senzory nie sú jediným nástrojom, ktorý používajú vedci na predpovedanie a sledovanie zemetrasení. Štandardným pracovným nástrojom sa už stali aj ľudia používajúci sociálne siete.

Hoci inštitúcia U.S. Geological Survey pri svojej práci používa 2000 senzorov, ktoré v reálnom čase snímajú záchvevy zemských dosiek na celom území USA, výstupy a modely zo spracovaných dát by mohli byť presnejšie. Prispejú k tomu informácie, o ktoré sa delia ľudia so svojimi priateľmi cez mobily a počítače.

Vedci začali používať modul, ktorý sleduje príspevky používateľov z USA na Twitteri. Zachytávajú kľúčové slová, ktoré sa týkajú zemetrasení. Experiment, ktorý pôvodne mal overiť súvis medzi meraniami a reakciami ľudí odhalil, že v dátach sa skrýva ohromný, dôveryhodný potenciál.

Reakcie šíriace sa Twitterom preto začali dopĺňať informácie, ktoré zbiera citlivá elektronika. Nevinná jednoslovná správa „Zemetrasenie?“ ktorá sa objaví na Twitteri môže spolu s informáciou o polohe používateľa priniesť ďalší drobný kúsok do skladačky.

Systém podľa magazínu Digital Trends sleduje všetky príspevky, ktoré majú menej ako sedem slov, aby bola odozva čo najrýchlejšia. Práve v strese a obáv z katastrofy sú ľudia stručnejší ako pri iných udalostiach.

Zo skeptického projektu sa tak stala dôveryhodná vedecká súčasť systému, ktorý vydáva v krajine informácie o blížiacich sa kolapsoch, aby chránil obyvateľov pred možnými hrozbami. Je ako výstražný systém, ktorý má zachraňovať životy.