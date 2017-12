Fotí skvelo a má rozumnú cenu. Skúšali sme fotomobil od Lenova do 400 eur (test)

Cenovo dostupný fotomobil vyzerá pekne a kvalitou fotografií sa vyrovná aj drahšej konkurencii.

17. okt 2015 o 15:20 Matúš Paculík

Lenovo Vibe Shot Páči sa nám: kvalita fotografií, pomer ceny k výkonu, konštrukcia Nepáči sa nám: senzor automatického osvetlenia, nevyužitá dióda Cena: 399 eur (pozri a porovnaj aktuálne ceny) Hodnotenie: 8,5

Pamätáte si ešte, na čo sa nás pred rokmi snažili nalákať výrobcovia smartfónov? Výkonné procesory, krásne displeje a pekný dizajn. Fotoaparát bol vo väčšine prípadov len nutný doplnok, bez ktorého sme sa dlhú dobu zaobišli.

Dnes je situácia iná a výrobcovia kompaktných digitálnych fotoaparátov majú hlavu v smútku. Dobrý fotomobil totiž plne nahradí klasický kompaktný fotoaparát a pritom vôbec nemusí stáť veľa peňazí.

Konkurencia si môže brať príklad

Lenovo Vibe Shot je fotomobil vo svojej najčistejšej podobe: nemá zbytočne výkonný hardvér, rozmery sú podriadené ergonómii a pri fotení ho nerozoznáte od bežného fotoaparátu.

V reči bežného smrteľníka to znamená, že dobre sadne do ruky, zvládne každú aplikáciu vrátane graficky náročnejšej hry a dokonca aj veľmi pekne vyzerá. A to všetko za menej ako 400 eur.

V dobe, keď si za najlepšie vybavené smartfóny pýtajú výrobcovia skoro tisíc eur, je Vibe Shot zaujímavý po každej stránke. Len od neho nesmiete čakať rekordné výsledky v testovacích programoch, tam totiž končí za súčasnou špičkou.

Rovnako by bolo márne očakávať najlepšiu kvalitu fotografií, tu vládnu podstatne drahšie smartfóny. V cenovej kategórii okolo 400 eur ale veľa rovnako kvalitných fotomobilov nenájdete.

Hlavne sklo a kov

Plasty sa už dávno v strednej triede nenosia, výrobcovia ich používajú už len pri základných modeloch z nižšej cenovej kategórie. Lenovo pri jeho Vibe Shot preto nemôžeme kritizovať za zlú konštrukciu.

Základom je kov a sklo, obľúbená kombinácia, ktorú nájdeme pri najlepších smartfónoch. Rám je dostatočne pevný, vďaka nemu nebudete pri používaní zažívať nepríjemný pocit. Ochranný obal si aj napriek tomu kúpte, minimálne si ušetríte čas nesutálym čistením zadnej lesklej strany smartfónu.