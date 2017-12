NASA sa chystá oznámiť "úžasnú" novinku o Plute

Mimozemšťanov na Plute nenašli, ale vedci mohli objaviť podmienky na vznik života

8. okt 2015 o 14:30 Dominik Holič

BRATISLAVA. Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) zverejňuje v posledných týždňoch nové zábery a informácie od sondy New Horizons. Verejnosť navnadil na novinku tohto týždňa hlavný výskumník misie Alan Stern už v pondelok.

"Pluto má počasie, hmly v atmosfére a aktívnu geológiu. Tento svet žije," povedal podľa denníka The Guardian počas prejavu na kanadskej Univerzite v Alberte. "NASA mi nedovolí povedať vám, čo oznámime vo štvrtok. Bude to úžasné."

Kombinácia slov živé a úžasný oznam naštartovala vlnu vzrušenia - čo ak na Plute objavili život? Takáto novinka je však vysoko nepravdepodobná. Ak by na Plute naozaj bol mimozemský život, boli by to mikróby, ktorých prítomnosť by sa musela potvrdiť priamo z jeho povrchu.

NASA však môže podľa portálu The Independent prezradiť, že niekdajšia planéta má podmienky, pri ktorých by takýto život mohol vzniknúť. Pluto má naviac množstvo záhad a vlastností, ktoré vedci zatiaľ nedokážu vysvetliť. Práve jedna z nich by mohla byť predmetom štvrtkovej tlačovej konferencie.

Nech je to čokoľvek, pravdepodobne to potvrdí Sternové slová, že rok 2015 sa vďaka objavom v slnečnej sústave, aj mimo nej navždy zapíše do učebníc.