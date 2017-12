Elon Musk chce na Marse vytvoriť dve slnká

Pomocou termonukleárnych výbuchov chce americký vizionár upraviť červenú planétu tak, aby bola vhodná na život.

5. okt 2015 o 18:00 Renáta Zelná

WASHINGTON, BRATISLAVA. Ľudia na Marse do desiatich až dvadsiatich rokov, z New Yorku do Los Angeles za hodinu či kolónia na Marse s 80-tisícovou populáciou do štyridsiatich rokov.

Najnovšia vízia vynálezcu a riaditeľa spoločností Tesla Motors a SpaceX je ešte bláznivejšia, ako tie predchádzajúce.

Pomalý a rýchly spôsob

Na začiatku septembra povedal v televíznej šou stanice CBS Late show with Stephen Colbert, že existujú dva spôsoby ako spraviť z Marsu planétu vhodnú na život ľudí.

Sú to pomalý a rýchly spôsob a oba zahŕňajú ohriatie planéty.