Google chce presadiť nový typ esemesiek

Google sa snaží presadiť nový štandard, ten sa však zatiaľ príliš neujal.

5. okt 2015 o 9:51 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Zoberte e-mail so všetkým, čo k nemu patrí, vložte ho do sveta mobilov a prenášajte cez siete mobilných operátorov bez využitia internetu. Taká je nová ambícia firmy Google, ktorá by chcela vstúpiť do sveta esemeskovania.

Firma ohlásila podporu pre nový druh komunikácie, ktorý je známy pod označením RCS. Volá sa Rich Communications Services a technologické firmy sa na jeho formáte dohodli už pred rokmi. Má byť akýmsi nasledovníkom SMS a MMS správ.

Hoci mnohé ústredne i siete podľa oficiálneho Android Blogu tento štandard podporujú, príliš populárny nie je. Nájde sa iba v hŕstke krajín a podporuje ho máloktoré mobilné zariadenie. S plošnou iniciatívou spoločnosti Google by sa to mohlo zmeniť.

Snaha o zavedenie štandardu do praxe vyplýva z veľkej popularity služieb, akými sú Facebook Messenger, Hangouts, iMessage či ďalšie. Problémom však je, že nemôžete posielať správy z jednej služby do druhej.

RCS správy by sa mohli stať štandardom, ktorý by pomohol. Namiesto webových služieb viazaných na servery technologických gigantov by všetko obslúžili siete operátorov - esemesky by tak dostali modernejšiu a praktickejšiu podobu.