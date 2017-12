V Británii mumifikovali svojich predkov, údili ich

Predkovia dnešných Britov svojich príbuzných počas doby bronzovej mumifikovali. Používali pri tom rašelinu, ale aj údenie.

2. okt 2015 o 17:21 Matúš Halás

LONDÝN, BRATISLAVA. Poznáte ten trpký a suchý pocit v ústach z červeného vína alebo nezrelého ovocia? Spôsobujú ho triesloviny alebo tiež taníny, ktoré sa viažu na bielkoviny a dokážu regulovať rozkladný proces.

Škodlivé sú pre mnohé mikroorganizmy. Rašelina je na tieto látky obzvlášť bohatá a ako sa zdá, niečo o tom vedeli aj predkovia dnešných obyvateľov Británie.

Štúdia v britskom časopise Antiquity totiž ukazuje, že obyvatelia Britských ostrovov svojich príbuzných počas doby bronzovej mumifikovali.

Robili to najmä pomocou niekoľkomesačného ukladania zosnulých do rašelinísk, no používali aj údenie pri ohni podobne ako to poznáme z našich domácich zabíjačiek.

Nový spôsob analýzy

Britské ostrovy nie sú so svojou pomerne vlhkou klímou najpriaznivejším prostredím na zachovanie mäkkých tkanív. Možno aj preto jedinými doteraz známymi mumifikovanými nálezmi boli prehistorickí jedinci z ostrova South Uist na Hebridách v Škótsku.

Tím vedcov z Univerzity v Sheffielde pod vedením doktora Toma Bootha však prišiel s novou metódou, ktorá dokáže odhaliť konzervačný proces aj v prípade, ak sa mäkké tkanivá po stáročiach nezachovali.