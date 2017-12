Japonci spustia prevádzku robo-taxíkov

Už o niekoľko mesiacov začnú ľudí voziť do nákupných centier autá bez vodičov.

2. okt 2015 o 13:49 Milan Gigel

TOKIO, BRATISLAVA. Samojazdiace automobily ukazujú na veľtrhoch firmy aj univerzity, žiadna ich však doposiaľ nedokázala ponúknuť širokej verejnosti. To by sa už o niekoľko mesiacov mohlo zmeniť v Japonku.

Firma Robot Taxi začne na juhu Tokia voziť ľudí na nákupy a späť. V pilotnom štádiu projektu pôjde o trojkilometrovú trasu, ktorá spája obytnú štvrť s obchodnými centrami. Služba bude dostupná pre uzavretú skupinu 50 ľudí, na automobily budú dozerať operátori, ktorí budú pripravení riešiť za volantom nečakané udalosti.

Trasa bude podľa denníka Wall Street journal prechádzať hlavnými ulicami a prvé skúsenosti ukážu, či je možné službu bezpečne otvoriť verejnosti. Po nákupoch by mohli nasledovať prepravy z letísk či dôležitých dopravných uzlov, či dokonca služby pre hotely a ubytovacie zariadenia.

Vývojárska firma má so svojim projektom veľké plány a s dohodnutými investíciami by to chcela rozbehnúť vo veľkom do roku 2020. Technológia môže pomáhať aj v tých častiach krajiny, kde chýbajú pravidelné dopravné spojenia a ľudia sú odkázaní na individuálnu dopravu.

Hoci mnohí analytici stále nie sú presvedčení o tom, že práve takýto spôsob dopravy by mohol byť budúcnosťou ľudstva, celkový koncept tak trochu dáva zmysel. Cesty by sa pri zdieľaní vozidiel mohli odľahčiť, čo by znamenalo nielen zlepšenie plynulosti prepravy, ale možno aj lepšiu kontrolu nad dopadmi na životné prostredie.