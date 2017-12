Slovák pomáha odhaľovať tajomstvo dvetisíc rokov potopenej lode

TEXT: Erika Litváková

A k by ste sa archeológa Reného Masaryka opýtali, čo robil toto leto, jeho rozprávanie by bolo rovnako vzrušujúce ako Schliemannovo objavenie Tróje alebo dobývanie sveta stratenej archy.

Spoločne s ďalšími členmi Inštitútu archeológie pod vodou skúmal v Slovinsku dvetisíc rokov starý rímsky čln, objavený na dne rieky Ľubľanica neďaleko mestečka Vrhnika, vzdialeného od Ľubľany ani nie dvadsať kilometrov.

Jeden z najdlhších v Európe

„Fascinujúce na tom je, že je to rímsky čln, ktorý bol vydlabaný z jediného kusa dubového kmeňa. Má šírku meter tridsať a dĺžku viac ako pätnásť metrov, vďaka čomu kandiduje na jeden z najdlhších v Európe,“ nadšene vysvetľuje René Masaryk.

Ešte sa síce čaká na výsledky, ktoré jeho dĺžku spresnia, keďže nález bol rozlomený na viac kusov, no uhlíkovou metódou už určili jeho vek na začiatok prvého storočia nášho letopočtu.

Na snímke vytvorenej 3D technikou modelovania je zobrazená najväčšia v jednom kuse zachovaná časť člna dlhá šesť metrov. (zdroj: David Badovinac (ZaPA), 3D fotogrametria Alexey Pasumansky (Agisoft))

Ľubľanica vyviera neďaleko Ľubľany. Je to krátka, iba 43-kilometrová rieka, z toho dvadsaťpäť kilometrov tečie po dne bývalého jazera, po dnes už vyschnutom močiari. Toto chránené územie patrí pod Naturu 2000 a ašpiruje na kultúrne dedičstvo UNESCO. Vďaka tomu, že má rieka veľmi nízky spád, takmer vôbec neeroduje.

Niekde síce dno siaha až do hĺbky osem metrov a široká je miestami až desať i viac, ale jej tok je veľmi pomalý. Preto všetky veci, ktoré do nej kedy padli, ostávajú na dne viac-menej na tom istom mieste.

Keltsko-rímske obchody

Vie sa, že pod dnešnou Ľubľanou je neuveriteľne dobre zachovaná architektúra starého rímskeho mesta Emona. Dnes sa tam až v dĺžke 400 metrov robí archeologický výskum. Je to takmer ako Rím, ibaže skrytý pod zemou.

Centrálna časť Rímskej ríše siahala ešte na územie Slovinska. Popri juhovýchdoných výbežkoch Álp spájali Padskú nížinu s Vrhnikou cesty, prebiehajúce cez úseky horských priechodov až k bývalému jazeru a toku rieky Ľubľanici, kde mali Rimania rozsiahlu obchodnú stanicu. Po tejto rieke dopravovali do rímskej Emony (dnešnej Ľubľany) všetok obchodný náklad.

Práve mestečko Vrhnika, kedysi Nauportus, bolo dôležitým obchodným uzlom. Už v druhom storočí pred naším letopočtom tu prebiehali čulé obchody. Rimania obchodovali s keltskými kmeňmi po celej Európe.

Od severovýchodu Álp až po Baltské more. Kelti privážali jantár, kožušiny, med a ďalšie suroviny a na oplátku si odnášali luxusné výrobky z Ríma. Obojsmerné kšefty prekvitali. Rimania mali svojich obchodných cestujúcich a vojenskými oddielmi alebo žoldniermi chránené obchodné stanice.

Z týchto lokalít neskôr vznikali vojenské tábory a budúce mestá a tie bolo, samozrejme, tiež treba zásobovať potravinami, zbraňami a rôznym tovarom. Zásobovacia logistika prebiehala práve po tejto trase do Nauporta a odtiaľ loďami do Emony a čiastočne po rieke Sáve alebo po starých obchodných cestách ďalej smerom na východ do provincii Dalmatia, Panonia a Noricum. Preto boli Nauportus a Emona, čiže Vrhnika a Ľubľana ako obchodné stanice veľmi dôležité a rieka, ktorá ich spája, mala bohatú lodnú premávku.

video //www.youtube.com/embed/TdyQ9zHYCAo

Obety vodným božstvám

„Lodná premávka mala občas aj nejaké nešťastia, nejaká loď sa potopila, do vody spadla časť tovaru. Tieto nálezy rieka na svojom dne uchováva. Našli sa aj nálezy staršie, praveké aj keltské,“ vysvetľuje Masaryk. „Náš kolega Andrej Gaspari venoval tejto téme svoju doktorandskú prácu a zistil, že mnohé nálezy boli odhodené úmyselne. Pravdepodobne išlo o akési dary alebo obety vodným božstvám pri riečnych obradoch, napríklad iniciačných, alebo aj z iného dôvodu,“ pokračuje archeológ.

Často teda išlo aj o predmety úplne nové, úmyselne odložené do rieky. Vďaka tomu je celá oblasť archeologicky jedinečná možno aj v európskom kontexte. „Na niektorých miestach tu pod vodou môžete vidieť ležať haldy stredovekých keramických nádob alebo kamenné sekery zo starších neolitických sídlisk, vypadávajúce z profilu, z brehov tam trčia vraky lodí,“ opisuje s trochou zveličenia Masaryk. To je dôvod, prečo je dnes rieka chránená ako národná pamiatka.